Nemulțumirile sunt în creștere în Bulgaria, după ce guvernul țării vecine pregătește un proiect de lege care limitează producția de vin și rachiu de casă.

Proiectul, care se află în dezbatere publică între 15 septembrie și 15 octombrie, prevede că, dacă iubitorii de băuturi spirtoase doresc să-și facă propriile băuturi vor trebuie să-și cultive propriile fructe, potrivit actualno.

De asemenea, este propusă o limită mai mică pentru producția anuală de vin pentru „consum familial”.

Nu poți să-ți faci rachiu dacă nu ți-ai cultivat propriile prune

Nimic din ceea ce nu este produs în mod propriu nu poate fi transformat în brandy sau vin pentru „consum familial”.

Producătorii de struguri și fructe din Bulgaria sunt revoltați, pentru că acum nu mai au voie să vândă oricu, ci doar producătorilor înregistrați de vin.

„Suntem singurii din Europa care plătesc accize pentru nevoi personale”, a comentat pentru Nova Television un representant al Asociației Naționale „Rachiu de casă bulgăresc”.

Un alt detaliu este limitarea producției de vin pentru „consum familial”. Familiile nu vor mai avea voie să producă maim ul de 500 de litri de vin pentru „consum familial”, adică jumătate din cantitatea actuală, fără depunerea declarațiilor la Agenția Executivă pentru Vie și Vin.

În privința rachiului, există deja o regulă în vigoare care permite producerea a până la 30 de litri de rachiu pe an pe familie, cu o cotă redusă a accizelor.

Oamenii se plâng că, în loc să se preocupe de deficitul de apă, guvernul se preocupă de cum să-i mai „jupoaie”

„Consumul familial” reprezintă vinul și țuica produse care nu au scop comercial, sunt obținute din struguri sau fructe de producție proprie, sunt limitate cantitativ la 0,3 hectolitri pentru țuică și până la 5 hectolitri pentru vin pe an și sunt destinate consumului de către gospodăria producătorului de struguri sau fructe, se arată în proiectul de lege.

Legiuitorul bulgar argumentează că acest proiect de lege face parte din „angajamentul asumat de statul bulgar în acest sens față de Comisia Europeană”.

Proiectul prevede și sancțiuni pentru contravenienți.

În Bulgaria, nemulțumirile oamenilor față de instanțele de guvernământ sunt în creștere.

Oamenii acuză guvernul că nu rezolvă probleme mai stringente, cum ar fi de exemplu, cea a deficitului apei și creșterea prețurilor, și se preocupă de „cum să jupoaie oamenii”.