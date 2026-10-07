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Bulgaria oprește căutările după echipajul unei nave scufundate de o dronă în Marea Neagră

Bulgaria a suspendat căutările pentru membrii echipajului unei nave care s-a scufundat după ce a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, la aproximativ 70 de mile marine (130 de kilometri) de coasta bulgară. Anunțul a fost făcut miercuri de viceamiralul Rumen Nikolov, reprezentant al Administrației Maritime Executive Agency, pentru postul Nova TV.
Bulgaria oprește căutările după echipajul unei nave scufundate de o dronă în Marea Neagră
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa: pixabay
Andrei Rachieru
07 oct. 2026, 12:42, Știri externe
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Incidentul a avut loc marți dimineață, când două nave au fost lovite într-un atac cu drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră.

Una dintre nave s-a scufundat, iar cealaltă a fost avariată. Membrii echipajului navei avariate au fost salvați, însă persoanele aflate la bordul navei scufundate sunt în continuare date dispărute.

Bulgaria suspendă căutările după echipajul navei scufundate

Viceamiralul Rumen Nikolov a declarat că operațiunea de căutare a echipajului navei scufundate nu va fi reluată miercuri.

„Nu există urme ale marinarilor de pe prima navă și nu vor exista. De asemenea, nu există informații despre resturi ale dronelor”, a declarat Nikolov în cadrul unei emisiuni matinale a postului Nova TV.

Echipele de intervenție au reușit să găsească o barcă, trei plute de salvare și mai multe componente ale echipamentului navei. Nu au fost însă descoperite indicii privind locul în care s-ar afla membrii echipajului dispărut.

Incidentul s-a produs în zona din apropierea orașului bulgar Byala, situat pe coasta de est a țării. Oficialul bulgar a precizat că atacul a avut loc într-o așa-numită zonă de responsabilitate pentru căutare și salvare, nu în apele teritoriale ale Bulgariei. Apele teritoriale se întind până la 12 mile marine de coastă.

Atacul cu drone din Marea Neagră, investigat de Bulgaria

Autoritățile nu au stabilit imediat cine a lansat atacul în care au fost utilizate drone aeriene și maritime. Incidentul a alimentat însă preocupările privind riscul unor atacuri hibride în regiunea Mării Negre, în contextul războiului din Ucraina.

Premierul bulgar Rumen Radev a declarat marți că, la acel moment, nu era clar dacă dronele proveneau din Rusia sau din Ucraina, potrivit agenției bulgare BTA.

Bulgaria nu are graniță terestră cu niciuna dintre cele două țări, însă este membră NATO și ocupă o poziție strategică la Marea Neagră, unde atât Rusia, cât și Ucraina au porturi importante.

Ucraina acuză Rusia pentru atacul asupra navei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un mesaj video transmis miercuri seară, că o anchetă desfășurată împreună cu marina bulgară a indicat Rusia drept responsabilă pentru atac.

Afirmația lui Zelenski intervine după ce autoritățile bulgare declaraseră că originea dronelor nu era clară. Nu a fost oferită, în informațiile disponibile, o explicație suplimentară privind concluziile anchetei menționate de președintele ucrainean.

Într-un incident separat, autoritățile române au anunțat luni că două persoane au murit într-un incendiu izbucnit la bordul unei nave în Marea Neagră, în afara apelor teritoriale ale României.

Bulgaria cumpără noi sisteme de apărare antiaeriană

După atacul cu drone din Marea Neagră, guvernul bulgar urmează să aprobe achiziția a încă cinci sisteme de rachete sol-aer, a declarat Rumen Radev miercuri.

Decizia vine în contextul în care Bulgaria își reevaluează capacitățile de protecție și supraveghere în zona Mării Negre, pe fondul incidentelor asociate războiului din Ucraina.

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