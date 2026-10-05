Organizația ucraineană Terrecon, specializată în analiza amenințărilor, a catalogat 981 de cântece generate cu inteligență artificială și care conțin mesaje definite de cercetători drept propagandă pro-rusă de război, potrivit The New York Times.

Melodiile acoperă genuri foarte diferite, de la balade până la forme agresive de rock și metal. Unele elogiază militarii și armamentul rusesc, în timp ce altele prezintă invadarea Ucrainei drept o acțiune defensivă justificată.

Există și piese care folosesc expresii jignitoare la adresa ucrainenilor sau îi dezumanizează.

Majoritatea cântecelor pentru care cercetătorii au putut identifica data apariției au fost publicate după 2024, perioadă în care generatoarele muzicale bazate pe AI au devenit mult mai accesibile.

Unele melodii au milioane de accesări

Conținutul a ajuns pe unele dintre cele mai mari servicii de streaming și platforme video din lume. Cercetarea Terrecon menționează Spotify, Apple, YouTube și Deezer.

Una dintre piesele identificate, dedicată artileriei ruse, a depășit două milioane de vizualizări pe YouTube în aproximativ doi ani.

Avantajul inteligenței artificiale este costul redus. Producerea unei melodii tradiționale presupune compozitori, interpreți, înregistrări și procesare audio. Instrumentele generative permit realizarea într-un timp foarte scurt a unor cantități mari de conținut.

Este, din această perspectivă, o industrializare a propagandei: numeroase variante pot fi produse rapid și distribuite simultan către audiențe foarte mari.

Cercetătorii au testat limitele sistemelor AI

Terrecon a testat mai multe generatoare muzicale, introducând instrucțiuni în engleză și rusă pentru crearea unor cântece cu mesaje propagandistice, inclusiv conținut dezumanizant și îndemnuri la violență.

Unele solicitări au fost refuzate, însă cercetătorii au reușit să genereze melodii similare celor descoperite anterior și să le încarce pe platforme.

Concluzia lor este că sistemele de moderare tind să identifice mai eficient anumite cuvinte interzise decât sensul general al unei solicitări. Această vulnerabilitate poate permite ocolirea filtrelor prin reformularea mesajului.

Platformele încearcă să țină pasul cu fenomenul

Regulile privind muzica produsă cu inteligență artificială diferă de la o platformă la alta. Unele servicii au introdus etichete pentru identificarea conținutului generat cu AI, însă propaganda nu este tratată uniform.

Platformele majore au politici împotriva discursului instigator la ură și a conținutului violent, dar identificarea expresiilor idiomatice, insultelor sau mesajelor codificate în alte limbi rămâne dificilă.

Fenomenul se înscrie într-o militarizare mai amplă a culturii ruse după invadarea Ucrainei în 2022. Muzica patriotică are rădăcini puternice în tradiția sovietică, însă inteligența artificială schimbă radical scara fenomenului: conținutul poate fi produs mai repede, mai ieftin și în volume imposibil de atins prin metodele tradiționale.