Capitala Belgiei ar putea desfășura soldați pe străzi până la sfârșitul anului

Ministrul belgian al Securității și Afacerilor Interne, Bernard Quintin, este decis să ia măsuri drastice împotriva criminalității în creștere din străzile Bruxelles-ului.

Acesta spune că este posibil ca, până la sfârșitul anului, belgienii să vadă pe străzi soldați patrulând pentru temperarea violenței, potrivit Politico.

Capitala Belgiei a fost lovită de violențe extrem de dure care au implicat traficul de droguri.

60 de împușcături au fost auzite doar în acest an în diferite orașe belgiene, iar o treime din acestea au avut loc în Bruxelles.

„O uniformă de poliție nu le mai intimidează”

Ministrul Quintin a denunțat violențele din vară, catalogându-le drept o catastrofă și a avertizat că „bandele criminale devin din ce în ce mai îndrăznețe”

„O uniformă de poliție nu le mai intimidează”, a declarat el pentru The Brussels Times, adăugând că soldații ar urma să fie desfășurați pentru „efectul de șoc”, alături de poliție.

Aceste „echipe mixte de ofițeri și soldați” ar patrula în „puncte fierbinți ale criminalității din Bruxelles.”

Planul trebuie totuși aprobat de Consiliul de Miniștri și de Parlamentul Federal înainte ca soldații să ajungă pe teren, dar beneficiază de sprijinul unor partide importante, precum Mișcarea Reformistă și Noua Alianță Flamandă.

„Începem la Bruxelles pentru că acolo este cea mai mare nevoie”

Inițiativa s-a lovit de opoziția primarului Bruxelles-ului, Philippe Close, care a spus că soldații nu ar fi utili în cartierele Capitalei și a cerut ca patrulele să fie trimise în schimb la Anvers, pentru a combate traficul de droguri din port.

Este „destul de posibil” ca și alte orașe belgiene să vadă soldați pe străzile lor, a spus Quintin.

„Începem la Bruxelles pentru că acolo este cea mai mare nevoie, dar vom vedea dacă este necesar și în alte orașe”, a declarat el.

„Oricine în Bruxelles poate fi lovit de un glonț rătăcit”

„Anvers este, de asemenea, afectat de criminalitatea legată de droguri, la fel ca și alte orașe.”

Aproximativ 7.000 de suspecți au fost trimiși în fața instanței la Bruxelles în acest an, a spus procurorul Bruxelles-ului, Julien Moinil, inclusiv circa 1.250 de presupuşi traficanți de droguri.

Moinil, care trăiește sub protecția poliției, a declarat că „oricine în Bruxelles poate fi lovit de un glonț rătăcit” și a cerut mai multe resurse pentru a combate criminalitatea cu arme și droguri.