Care e cea mai rapidă modalitate de a pune capăt războiului din Gaza? Răspunsul lui Netanyahu

Netanyahu afirmă că Hamas refuză să depună armele. „Având în vedere refuzul Hamas de a depune armele, Israelul nu are altă opțiune decât să ducă misiunea la bun sfârșit și să învingă definitiv Hamas”, a declarat premierul israelian într-o conferință de presă, scrie BBC.

El afirmă că aproximativ 70-75% din Gaza se află sub controlul militar israelian, dar spune că există două „bastioane rămase” în care se pare că se află militanții Hamas: orașul Gaza și „taberele centrale”.

Netanyahu apără în continuare planul guvernului său de a prelua controlul asupra orașului Gaza, care a fost condamnat pe scară largă pe scena internațională, inclusiv de aliații occidentali.

„Contrar afirmațiilor false, aceasta este cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului și cea mai bună modalitate de a-l încheia rapid. Vom face acest lucru permițând mai întâi populației civile să părăsească în siguranță zonele de luptă și să se refugieze în zone sigure desemnate, unde vor primi hrană, apă și îngrijiri medicale suficiente, așa cum am făcut și înainte. Și, din nou, contrar afirmațiilor false, politica noastră pe tot parcursul războiului a fost de a preveni o criză umanitară, în timp ce politica Hamas a fost de a o crea”, a spus premierul.

Netanyahu spune că dorește înființarea unei „administrații civile” în Gaza după înfrângerea Hamas.