Care sunt cele 5 principii declarate ale Israelului pentru a opri războiul din Gaza

Principiile includ dezarmarea Hamas, returnarea ostaticilor vii și morți, demilitarizarea Gazei, controlul securității israeliene în enclavă și înființarea unei „administrații civile alternative”, a declarat biroul prim-ministrului într-un comunicat publicat vineri, citat de CNN.

Nici Hamas, nici Autoritatea Palestiniană nu vor forma o astfel de administrație, a declarat Israelul.

„O majoritate decisivă a miniștrilor din Cabinetul de Securitate a considerat că planul alternativ care a fost prezentat Cabinetului de Securitate nu va duce nici la înfrângerea Hamas, nici la returnarea ostaticilor”, se arată în comunicat.

Nu a fost clar la ce plan alternativ se referă comunicatul sau cine l-a prezentat.

Cabinetul a aprobat, de asemenea, un plan al prim-ministrului Benjamin Netanyahu de a ocupa orașul Gaza, în ciuda alarmării crescânde la nivel internațional cu privire la criza umanitară din enclava distrusă și a opoziției publice semnificative față de plan în Israe