Ce este, de fapt, Cina Corespondenților și de ce contează

Cina corespondenților este un eveniment anual organizat la Washington, care adună în același loc jurnaliști, politicieni și celebrități într-o seară cu discursuri, satiră și care oferă multă vizibilitate mediatică.

Evenimentul este organizat de White House Correspondents Association, o organizație care reprezintă jurnaliștii acreditați la Casa Albă, iar scopul oficial este să celebreze libertatea presei, să susțină burse pentru studenți la jurnalism și să întărească relația uneori tensionată dintre jurnaliști și politicieni.

Discursul președintelui este momentul cel mai important

Evenimentul are câteva momente-cheie.

Cel mai important este discursul președintelui, de obicei presărat cu multă autoironie, un invitat comedian care face un roast atât politicienilor cât și jurnaliștilor și acodarea de premii și burse pentru tinerii jurnaliști.

Atmosfera este un amestec între formal (black tie) și satiric.

Cina Corespondenților este remarcat prin faptul că politicieni și jurnaliști stau la aceeași masă, liderii sunt ironizați în mod public, iar discursurile devin, de obicei, virale.

Obama și Biden – apreciați pentru umorul lor

De-a lungul timpului, președinți ca Barack Obama sau Joe Biden au fost apreciați pentru umorul lor la acest eveniment.

Însă nu toată lumea vede cu ochi buni acest eveniment. Criticii spun că apropierea dintre politicieni și jurnaliști nu este sănătoasă, iar asta poate afecta imaginea de indepenți a jurnaliștilor.

În primul său mandat, Donald Trump a refuzat să participe la acest eveniment.