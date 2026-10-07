Ce lideri străini l-au felicitat pe Vladimir Putin de ziua lui

Kremlin News a anunțat miercuri după amiaza că „de ziua sa de naștere, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, primește numeroase felicitări din partea șefilor de stat și de guvern străini, a liderilor organizațiilor internaționale, precum și a personalităților publice și politice.”

Lista liderilor care l-au sunat pe Vladimir Putin

Reprezentanții Kremlinului au prezentat și o listă cu liderii care l-au sunat pe Putin.

„Președintele a acceptat felicitări călduroase în convorbiri telefonice cu prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pashinyan, președintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev, președintele Republicii Belarus, Alexander Lukashenko, președintele Republicii Islamice Iran, Masoud Pezeshkian, președintele Republicii Kazahstan, Kassym-Jomart Tokayev, președintele Republicii Kârgâz, Sadyr Japarov, președintele Republicii Tadjikistan, Emomali Rahmon, președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, președintele Turkmenistanului, Serdar Berdimuhamedov, și președintele Republicii Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev”, a transmis Kremlin News pe grupul de Telegram.

Lista se mai poate modifica fiind așteptat un telefon de la principalul aliat, președintele Chinei, Xi Jinping. De asemenea, Putin ar putea fi sunat de președintele SUA, Donald Trump. Liderul american a dezvăluit că îl va suna pe Vladimir Putin pentru a discuta despre posibilele cazuri de ciumă din Rusia.

Totodată, surprinde lipsa de pe lista cu apeluri telefonice a președintelui din Coreea de Nord, Kim Jong-un.

Cariera lui Vladimir Putin

Actualul președinte al Rusiei are un lung mandat în fruntea țării. El ocupă funcția din mai 2012, după ce a mai deținut un mandat extins ca șef de stat între 1999 și 2008, dar și ca prim-ministru. Vladimir Putin este considerat liderul rus cu cea mai lungă perioadă de conducere de la Iosif Stalin încoace.

Experții spun că regimul său politic este caracterizat prin centralizarea puternică a puterii, controlul strict asupra presei, limitarea opoziției și un rol mult crescut al serviciilor speciale.

Viața personală a lui Vladimir Putin

Vladimir Putin s-a născut pe 7 octombrie 1952 la Leningrad (în prezent Sankt Petersburg). Înainte de intrarea în politică, a absolvit Facultatea de Drept și a activat ca ofițer de informații în cadrul KGB. Viața personală a lui Vladimir Putin este strict ținută la secret. Se știe ca a fost căsătorit, că a divorțat și a avut alte relații în urma cărora au rezultat mai mulți copii.