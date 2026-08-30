„Cel mai bun tată pentru copiii noștri”: un polițist de 29 de ani a fost ucis în timpul unei intervenții în Carolina de Sud

Un polițist din statul american Carolina de Sud a fost ucis, iar un altul a fost rănit într-un schimb de focuri produs sâmbătă într-un parc, după un apel privind un conflict domestic, potrivit AP.

Suspectul, un bărbat de 33 de ani cu un cazier extins, a murit și el în urma incidentului, a anunțat șeful Poliției din Columbia, W.H. „Skip” Holbrook.

Polițistul ucis a fost identificat drept Christopher DeLong, în vârstă de 29 de ani. El lucra în cadrul departamentului de doi ani și lasă în urmă o soție și doi copii mici.

„Cel mai bun tată”

„Inimile noastre sunt frânte în această seară”, a declarat Holbrook la o conferință de presă, vizibil emoționat.

Soția lui DeLong a transmis un mesaj pe rețelele sociale în care și-a descris soțul drept „cel mai bun tată pentru copiii noștri” și a spus că „trăiește un coșmar”.

Al doilea polițist rănit, David Dymock, se afla în stare stabilă după incident. După conferința de presă de sâmbătă seara, Holbrook și alți membri ai forțelor de ordine au participat la o procesiune de la spital.

„Sper ca polițiștii noștri să știe că nu sunt singuri în această situație. Ne vom sprijini unii pe alții în aceste momente tragice”, a spus șeful Poliției din Columbia.

Cum a început incidentul

Poliția a primit în jurul orei 9:30 un apel de la o femeie care a spus că un bărbat împotriva căruia avea un ordin de protecție îi distruge bunurile în locuință.

DeLong a ajuns rapid la adresă, însă suspectul plecase deja. Femeia le-a oferit polițiștilor o descriere a bărbatului și a vehiculului în care acesta se deplasa.

În jurul orei 10:30, DeLong a plecat de la locuință. Câteva minute mai târziu, polițistul a raportat prezența unei persoane suspecte după ce a observat un bărbat în apropierea unui vehicul care corespundea descrierii primite.

Dymock a ajuns la fața locului pentru a-i oferi sprijin. La scurt timp, el a transmis prin stație că polițiștii „au fost loviți” și că suspectul era la pământ.

Suspectul a fost identificat drept Adam Tyler Dowdy.

Potrivit șefului poliției, acesta avea un istoric de arestări în cel puțin patru state americane și fusese acuzat, printre altele, de tulburarea ordinii publice, nerespectarea unei hotărâri judecătorești, consum de alcool în spațiul public, posesie de substanțe controlate și încălcarea condițiilor de probațiune.

Holbrook nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor la conferința de presă.

Investigația privind circumstanțele schimbului de focuri va fi realizată de Divizia de Aplicare a Legii din Carolina de Sud. Un purtător de cuvânt al instituției a confirmat că ancheta era în desfășurare.