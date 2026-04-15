Cel mai faimos hotel din lume va fi supus primei renovări majore

În Dubai, unele hoteluri primesc călători. Altele pozează pentru fotografii. Cu silueta sa asemănătoare unei vele care se ridică de la marginea Golfului Persic, Burj Al Arab a aparținut mult timp acestei din urmă categorii, relatează Le Figaro.

Mai mult decât un palat, este o emblemă: un decor de carte poștală care a devenit un manifest arhitectural, plantat pe insula artificială ca un semn de punctuație în peisaj. La douăzeci și șapte de ani de la deschidere, aceast simbol al luxului este pe cale să treacă prin prima sa restaurare majoră, un proiect care durează aproximativ optsprezece luni și pe care Jumeirah îl prezintă atât ca o operațiune de conservare, cât și de transmitere.

Grupul hotelier vorbește despre un „program progresiv de restaurare” conceput pentru a „ păstra moștenirea sa pentru generațiile viitoare”. Cu alte cuvinte, nu este vorba doar de o simplă renovare, ci de o restaurare atent gândită, ca o piesă de colecție, cu mănuși albe, respect deliberat și un simț al prezentării ascuțit. Modernizarea Burj Al Arab nu este ca revopsirea unui hol anonim; este o refacere meticuloasă, având grijă să nu o superi pe divă.

Hotelul se închide temporar

Această operațiune este orice altceva decât improvizată. Jumeirah poziționează în mod clar proiectul ca pe o întreprindere pe termen lung. După mai bine de douăzeci și cinci de ani de funcționare continuă, Burj Al Arab intră într-o fază de conservare prezentată așa cum era de așteptat pentru o clădire de o asemenea anvergură. Pe plan intern, se vorbește despre o închidere pe durata construcției, cu cazări alternative pentru oaspeții care au deja rezervat.