„Cel mai luxos avion din lume”. Trump a prezentat noul Air Force One, un Boeing 747, primit cadou de la Qatar

Noul avion, denumit VC-25B și vopsit într-o combinație vibrantă de roșu, alb, albastru închis și auriu, i-a fost oferit lui Trump cadou de către emiratul Qatar din Golf, provocând proteste politice, deoarece avionul de 400 de milioane de dolari depășește cu mult limita de cadouri nesolicitate în valoare de 50 de dolari într-un singur an calendaristic din aceeași sursă, potrivit The Guardian.

Trump a respins criticile la adresa înțelegerii, spunând că ar fi „stupid” să refuze oferta. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat atunci că „secretarul apărării a acceptat un Boeing 747 din Qatar în conformitate cu toate regulile și reglementările federale”.

1 miliard de dolari, costul conversiei

Costul conversiei modelului qatarez 747 a fost estimat la 1 miliard de dolari, iar acesta este conceput să servească drept avion „punte” până la livrarea a două avioane Boeing prezidențiale mult întârziate, în 2027 și 2028. Costul celor două aeronave special construite a crescut vertiginos de la 3,7 miliarde de dolari la 5 miliarde de dolari.

Criticile la adresa avionului qatarez donat, pe care statul din Golf încercase anterior să-l vândă fără succes, au inclus acuzații conform cărora costurile conversiei ar putea deturna bani de la Sentinel, un program de modernizare a rachetelor balistice intercontinentale (ICBM) care se desfășoară deja cu ani de întârziere.

Noul avion, necesar pentru a ține pasul cu aeronavele moderne folosite de liderii străini

La prezentare, Trump i-a mulțumit emirului Qatarului. „Este un tip fantastic”, a spus el. „A trecut prin multe în ultimele luni”.

„Acesta este considerat cel mai luxos avion din lume”, a adăugat Trump. „Când a fost construit, a fost construit la un nivel care probabil nu va mai fi văzut niciodată.”

Trump a susținut că noul avion cu reacție a fost necesar pentru a ține pasul cu aeronavele mai moderne folosite de liderii străini. „Aceste țări au mult respect pentru noi și totuși au un avion mult mai nou și mult mai bun. Este puțin ridicol”, a spus Trump.

Cele două avioane 747 îmbătrânite din flota prezidențială au intrat în serviciu în 1990, în timpul președinției lui George H.W. Bush.