Cel mai mare depozit de petrol din regiunea Moscova, în flăcări după un atac ucrainean cu peste 650 de drone

Ținta ar fi fost Centrul Liniar de Producție și Dispecerizare Volodarsk, situat în apropierea localității Konstantinovo, potrivit canalelor de monitorizare citate de The Kyiv Independent.

Imagini realizate de martori și distribuite online par să surprindă flăcări și coloane de fum ridicându-se din zona instalației.

Konstantinovo se află la aproximativ 40 de kilometri de centrul Moscovei și la circa 450 de kilometri de frontiera cu Ucraina.

Instalația Volodarsk are o importanță semnificativă pentru infrastructura energetică regională. Potrivit publicației independente ruse Astra, complexul gestionează aproximativ trei milioane de tone de produse petroliere anual și este cel mai mare depozit petrolier din regiunea Moscova.

Conductele sale sunt conectate inclusiv la aeroporturi importante din zona capitalei ruse.

Moscova susține că sute de drone au fost lansate spre regiune

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a afirmat că cel puțin 650 de drone ucrainene s-au îndreptat spre regiunea capitalei în timpul atacului nocturn.

Potrivit oficialului rus, majoritatea ar fi fost interceptate de apărarea antiaeriană la distanță, iar 105 drone ar fi fost doborâte în timp ce se apropiau de Moscova.

Dacă amploarea atacului va fi confirmată, operațiunea ar marca o nouă escaladare a campaniei ucrainene cu drone împotriva infrastructurii aflate în adâncimea teritoriului rus.

Ucraina încearcă să lovească infrastructura energetică a Rusiei

Kievul a intensificat atacurile împotriva obiectivelor militare și energetice rusești, urmărind să reducă resursele pe care Moscova le poate utiliza pentru susținerea războiului.

Ministerul ucrainean al Apărării susținea pe 4 octombrie că atacurile Ucrainei au scos din funcțiune peste 51% din capacitatea de rafinare a petrolului din Rusia. Informația reprezintă evaluarea părții ucrainene și nu este confirmată independent.

Atacul asupra regiunii Moscova s-a produs în aceeași noapte în care Rusia a lansat noi drone asupra capitalei ucrainene. La Kiev, resturi provenite de la o dronă interceptată de apărarea antiaeriană au căzut într-o zonă rezidențială din cartierul Pecersk.

Atacurile reciproce cu drone asupra infrastructurii aflate la sute de kilometri de linia frontului au devenit o componentă tot mai importantă a războiului, Ucraina încercând să transfere o parte din presiunea conflictului în interiorul teritoriului rus.