Cercetătorii au găsit o nouă metodă să adauge fier și iod în alimente și băuturi, chiar și în cafea

Deficiența de fier afectează aproximativ 2 miliarde de oameni din lume și poate provoca anemie sau probleme de dezvoltare la copii.

Noua tehnologie, prezentată în jurnalul de știință Matter, este denumită NuMOF și eliberează fierul și iodul doar în stomac, astfel încât corpul să le poată absorbi complet. Particulele pot fi folosite și pentru alte minerale importante, cum sunt zincul, calciul sau magneziul.

Testele realizate pe animale arată că fierul și iodul ajung rapid în sânge după ce particulele sunt consumate.

Cercetătorii vor să creeze băuturi fortificate, cum ar fi cafea cu fier și iod, și sare care să conțină ambele minerale, pentru a ajuta oamenii să primească nutrienții necesari în alimentația de zi cu zi.