Cina Corespondenților / Ce urmărea atacatorul arestat

Întrebat pe cine viza atacatorul arestat la un punct de control de securitate de la Cina Corespondenților de la Casa Albă, șeful interimar al Departamentului de Poliție Metropolitană, Jeffery W. Carroll, a spus că „probabil face parte din anchetă”, relatează CNN.

„Știm că președintele era în sala de bal”, a spus el sâmbătă.

„Știm că erau membri ai cabinetului și mulți invitați acolo.”

Șapte sau opt împușcături au fost auzite sâmbătă seara, în timpul Cinei Corespondenților, eveniment organizat la Casa Albă, care reunește politicieni și jurnaliști deopotrivă, pentru a marca libertatea presei.

Președintele Trump a fost evacuat cu celeritate de la eveniment, împreună cu soția lui și ceilalți membri ai staffului, printre care Rubio.

O scurtă declarație de presă a fost susținută de organizatoarea evenimentului, președinta White House Correspondents Association, în timpul căreia a vorbit despre faptul că, în vreme de criză, jurnașiștii aleargă spre cirză, nu de ea, dând chiar exemplul din seara de sâmbătă, a evenimentului.

Atacatorul a fost arestat la puțină vreme de la incident.

El fusese observat de martori oculari înainte de începerea evenimentului, care are un protocol de securitate extrem de strict.

Trump a scris pe rețeelele de socializare imediat după incident că atacatorul a fost prins și că a tras de la aproximativ 45 de metri față de locul unde se afla.

Kash Patel, directorul FBI, a făcut apel la public să livreze orice detaliu, cât de aparent neimportant ar părea.