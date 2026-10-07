„Ciuma portocalie” din Parlamentul European. Trump, gol într-o statuie uriașă expusă la Strasbourg

Sculptura satirică, înaltă de 2,5 metri și realizată de artistul danez Jens Galschiot, se numește „Ciuma portocalie” („The Orange Plague”). Aceasta îl înfățișează pe liderul american gol, ținând o crosă lungă de aur și stând pe umerii unui bărbat mult mai mic, potrivit DW.

Artistul spune că statuia este acoperită cu aur de 23 de carate. Lucrarea mai este cunoscută și sub numele de „Regele nedreptății”.

„Aș face orice pentru a-l ajuta”

Lângă statuie au fost amplasate cartonașe explicative, potrivit cărora „Regele nedreptății” stă „pe spatele unui om” care se scufundă sub povară.

„Aș face orice pentru a-l ajuta. În afară de a coborî de pe spatele lui”, continuă mesajul.

Prin această lucrare, artistul îl acuză pe Trump că a împiedicat eforturile de combatere a schimbărilor climatice.

Trump nu a comentat sculptura

Statuia a fost amplasată într-o zonă de legătură între două clădiri ale Parlamentului European și urmează să rămână expusă până joi.

Europarlamentarul danez de stânga Per Clausen, cel care l-a invitat pe artist, a declarat că nu este îngrijorat de o posibilă reacție din partea lui Trump.

„Dacă cineva este atât de sensibil încât nu poate tolera ca această sculptură să fie expusă în Parlamentul European, atunci nu are ce căuta pe scena mondială”, a spus Clausen.

Președintele american nu a comentat până acum statuia.

Lucrarea a mai fost expusă în alte orașe europene, precum și la conferința ONU privind schimbările climatice COP30, organizată la Belém, în Brazilia.