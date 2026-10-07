Prima pagină » Știri externe » „Ciuma portocalie” din Parlamentul European. Trump, gol într-o statuie uriașă expusă la Strasbourg

„Ciuma portocalie” din Parlamentul European. Trump, gol într-o statuie uriașă expusă la Strasbourg

O statuie satirică a președintelui american Donald Trump a fost expusă în clădirea Parlamentului European de la Strasbourg, Franța.
„Ciuma portocalie” din Parlamentul European. Trump, gol într-o statuie uriașă expusă la Strasbourg
Sursa foto: X @VortexReportX
Alexandra-Valentina Dumitru
07 oct. 2026, 10:40, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sculptura satirică, înaltă de 2,5 metri și realizată de artistul danez Jens Galschiot, se numește „Ciuma portocalie” („The Orange Plague”). Aceasta îl înfățișează pe liderul american gol, ținând o crosă lungă de aur și stând pe umerii unui bărbat mult mai mic, potrivit DW.

Artistul spune că statuia este acoperită cu aur de 23 de carate. Lucrarea mai este cunoscută și sub numele de „Regele nedreptății”.

„Aș face orice pentru a-l ajuta”

Lângă statuie au fost amplasate cartonașe explicative, potrivit cărora „Regele nedreptății” stă „pe spatele unui om” care se scufundă sub povară.

„Aș face orice pentru a-l ajuta. În afară de a coborî de pe spatele lui”, continuă mesajul.

Prin această lucrare, artistul îl acuză pe Trump că a împiedicat eforturile de combatere a schimbărilor climatice.

Sursa foto: X @Daractenus

Trump nu a comentat sculptura

Statuia a fost amplasată într-o zonă de legătură între două clădiri ale Parlamentului European și urmează să rămână expusă până joi.

Europarlamentarul danez de stânga Per Clausen, cel care l-a invitat pe artist, a declarat că nu este îngrijorat de o posibilă reacție din partea lui Trump.

„Dacă cineva este atât de sensibil încât nu poate tolera ca această sculptură să fie expusă în Parlamentul European, atunci nu are ce căuta pe scena mondială”, a spus Clausen.

Președintele american nu a comentat până acum statuia.

Lucrarea a mai fost expusă în alte orașe europene, precum și la conferința ONU privind schimbările climatice COP30, organizată la Belém, în Brazilia.

Recomandarea video

Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
G4Media
Moment neașteptat în minutul 10: Lionel Messi, surprins pe teren la retragerea din naționala Argentinei
GSP.ro
Am făcut calculul complet. Cât te costă să-ti ții copilul în facultate 1 an în 2026/2027, în funcție de oraș
Gandul
Părăsită de chirurgul căsătorit, vedeta Antena 1 surprinsă pe bancheta din spate, a clacat! N-a suportat că bărbatul și-a ales propria soție, și a ajuns de urgență la spital
Cancan
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport
„Nu am mai văzut așa ceva”. Un șofer și-a parcat dimineața mașina pe loc gratuit, iar după câteva ore a găsit marcaje albastre și amendă în parbriz
Libertatea
Neti Sandu trage un semnal de alarmă pentru o zodie în octombrie. Probleme pe mai multe planuri
CSID
Salonul Auto București 2026 și-a deschis porțile. Standul care va luat ochii vizitatorilor
Promotor