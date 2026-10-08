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Robert Fico, revoltat de statuia cu Donald Trump expusă în Parlamentul European. Premierul slovac cere îndepărtarea acesteia: „Un semn al declinului UE”

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a cerut joi îndepărtarea unei statui satirice cu Donald Trump, expusă în Parlamentul European, descriind-o drept „un semn al declinului întregii Uniuni Europene”.
Robert Fico, revoltat de statuia cu Donald Trump expusă în Parlamentul European. Premierul slovac cere îndepărtarea acesteia: „Un semn al declinului UE”
Sursa foto: X/Robert Fico
Iulian Moşneagu
08 oct. 2026, 16:57, Știri externe
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Într-un mesaj publicat pe platforma X, Fico a spus că, deși nu este de acord cu toate politicile președintelui american, consideră că „insultarea partenerilor noștri în spații oficiale demonstrează o profundă neînțelegere a vremurilor în care trăim”, conform Politico.

„Este trist că liderii Parlamentului European, în orbirea lor, nu mai pot face distincția între dreptul legitim de a avea o opinie diferită și acțiunile unor indivizi lipsiți de valori spirituale, aventurieri și nebuni”, a declarat premierul slovac.

Fico a întrebat, de asemenea, dacă Parlamentul European ar accepta expunerea unor statui similare cu președintele Franței sau cancelarul Germaniei.

„Ar accepta conducerea Parlamentului European expunerea unor reprezentări batjocoritoare ale președintelui Franței sau ale cancelarului federal al Germaniei? Cum răspunsul la această întrebare este cât se poate de evident, mă aștept ca președinta Parlamentului European să dispună imediat îndepărtarea reprezentării jignitoare a președintelui american din sediul instituției”, a declarat Fico.

Robert Fico are relații apropiate cu Donald Trump. Cei doi s-au întâlnit în ianuarie, la reședința Mar-a-Lago din Florida, unde au discutat despre consolidarea cooperării. Premierul slovac a lăudat și mișcarea MAGA („Make America Great Again”) a președintelui american.

Statuia, intitulată „The Orange Plague” („Ciuma portocalie”), a fost prezentată marți de artistul danez Jens Galschiøt, în clădirea Parlamentului European din Strasbourg.

Statuia are o înălțime de 2,6 metri și îl înfățișează pe Donald Trump gol, acoperit cu foiță de aur, așezat pe umerii unui bărbat firav. Președintele american ține o crosă de golf și o balanță a justiției.

Pe o plăcuță apare mesajul: „Stau pe spatele unui om. El se prăbușește sub povara mea”.

Artistul danez a explicat că lucrarea reprezintă o critică la adresa politicilor lui Trump, în special a celor privind schimbările climatice. Potrivit acestuia, președintele american „distruge singura șansă a lumii de a combate catastrofa climatică”.

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