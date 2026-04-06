Prima pagină » Știri externe » CNN: Noua conducere a Iranului ar putea fi mai dură decât cea precedentă

CNN: Noua conducere a Iranului ar putea fi mai dură decât cea precedentă

Declarațiile administrației americane privind o posibilă „schimbare de regim” în Iran sunt contestate de analiști și politologi. Experții, citați de CNN, spun că, deși liderii s-au schimbat, structura politică a Republicii Islamice rămâne în mare parte neschimbată și ar putea deveni chiar mai dură.
CNN: Noua conducere a Iranului ar putea fi mai dură decât cea precedentă
Sursa: X
Victor Dan Stephanovici
06 apr. 2026, 12:51, Știri externe

Președintele american Donald Trump a afirmat în această săptămână că Iranul este condus acum de un nou grup de lideri, pe care l-a descris drept „mai puțin radical și mai rezonabil”. Trump a susținut că eliminarea unor lideri ai regimului în timpul conflictului ar echivala cu o schimbare de regim. În opinia multor analiști, însă, schimbarea persoanelor aflate la conducere nu înseamnă neapărat transformarea sistemului politic, arată CNN.

Sistemul politic rămâne același

Politologii subliniază că o schimbare reală de regim presupune modificarea structurii de guvernare a statului. În cazul Iranului, sistemul teocratic instaurat după Revoluția Islamică din 1979 continuă să funcționeze. Experții spun că războiul a consolidat influența facțiunilor militare dure, în special a Gardienilor Revoluției Islamice. Potrivit unor analiști, noul lider suprem Mojtaba Khamenei are legături strânse cu această organizație militară, ceea ce ar putea întări influența acesteia asupra deciziilor politice.

Temeri privind o represiune mai dură

Mai mulți specialiști consideră că noua conducere ar putea intensifica represiunea internă. Analiștii spun că multe dintre persoanele numite în poziții cheie au fost implicate anterior în acțiuni de reprimare a protestelor. În ultimele luni, autoritățile iraniene au intervenit violent pentru a opri proteste la nivel național și au efectuat mai multe execuții. Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, represiunea ar putea deveni și mai severă dacă regimul se simte amenințat. Guvernul iranian continuă să mențină un control strict asupra internetului și fluxului de informații. Monitorii internaționali spun că întreruperile de internet la nivel național au depășit o lună. În același timp, autoritățile ar fi intensificat cenzura online și monitorizarea activității digitale.

Analiștii cred că tensiunile militare ar putea determina conducerea iraniană să accelereze dezvoltarea programului nuclear. Potrivit acestora, noua conducere ar putea considera arma nucleară drept un instrument de descurajare împotriva unor noi atacuri externe. Unii specialiști compară situația Iranului cu cea a Coreei de Nord, unde dezvoltarea armelor nucleare a contribuit la descurajarea intervențiilor militare externe.

Incertitudini privind evoluția regimului

Oficiali americani au adoptat o poziție mai prudentă în evaluarea situației. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că există tensiuni interne în structura de putere din Iran, dar nu este clar dacă acestea vor duce la schimbări reale. În opinia experților, evoluția politică a Iranului rămâne incertă, iar schimbările recente ar putea întări, nu slăbi, structurile de putere existente.

