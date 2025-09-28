Cod portocaliu în Valencia: MAE avertizează românii despre ploi torențiale de 250 l/m²

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români din Spania să evite zonele Valencia, Castellon și coasta de nord a Alicante, unde autoritățile au emis cod portocaliu pentru vreme severă.

Centrul de Coordonare a Situațiilor de Urgență din Comunitatea Valenciană prevede ploi abundente care pot depăși 250 de litri pe metru pătrat în unele zone, însoțite de căderi de grindină.

Fenomenele meteorologice extreme pot provoca inundații și pot pune în pericol siguranța călătorilor.

Românii care se află în zonele afectate pot cere asistență consulară la Consulatul General de la Valencia prin mai multe numere de telefon, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, care funcționează non-stop.

Pentru situații de urgență, consulatul pune la dispoziție numărul +34 677 842 467.