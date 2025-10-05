MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Nepal: ploi torențiale, inundații și alunecări de teren

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Republica Federală Democratică Nepal, unde, potrivit Departamentului pentru Hidrologie și Meteorologie, în perioada 4-6 octombrie 2025 sunt așteptate ploi abundente și fenomene meteo extreme.

Autoritățile locale avertizează că aceste condiții pot genera inundații și alunecări de teren, afectând în special zona capitalei Kathmandu.

În consecință, pot apărea restricții de circulație pe drumurile dinspre și spre capitală, precum și întârzieri sau anulări ale zborurilor.

MAE le recomandă cetățenilor români să evite deplasările care nu sunt strict necesare, să manifeste prudență în zonele afectate și, în cazul în care primesc alerte telefonice privind pericole iminente, să urmeze instrucțiunile autorităților locale.

Cei aflați în Nepal sunt sfătuiți să consulte constant site-ul Departamentului pentru Hidrologie și Meteorologie (https://www.dhm.gov.np) pentru actualizări privind situația vremii.

Străinii care întâmpină dificultăți pot apela numărul de urgență 1144 (Tourism Crisis Hotline) al poliției turistice.

Cetățenii români pot cere sprijin consular la numărul de urgență al Ambasadei României la New Delhi: +91 81 30303444.