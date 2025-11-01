Prima pagină » Știri externe » Comandantul ucrainean „Madyar” promite pene de curent masive în Rusia după noile atacuri cu drone

Comandantul ucrainean „Madyar” promite pene de curent masive în Rusia după noile atacuri cu drone

Ucraina pregătește noi lovituri asupra infrastructurii energetice ruse, care ar putea provoca pene de curent pe scară largă, a declarat Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor de Drone ale Ucrainei, la o zi după atacurile asupra unor instalații energetice din regiunea Moscovei.
Sursă foto: Facebook / Madyar
01 nov. 2025, Știri externe

Comandantul ucrainean Robert „Madyar” Brovdi a anunțat sâmbătă că Forțele de Drone ale Ucrainei vor continua atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia, promițând pene de curent extinse și perturbări în alimentarea cu energie.

„Penele de curent nu sunt înfricoșătoare, doar puțin incomode. Dronele, alături de alte componente ale capacităților de lovitură în adâncime ale Ucrainei, vă vor ajuta să vă adaptați rapid”, a scris Brovdi pe Facebook.

Declarațiile sale au venit la scurt timp după ce în regiunea Moscova s-au raportat pene masive de curent, despre care presa rusă susține că ar fi fost provocate de atacuri cu drone asupra unor obiective energetice.

Tot sâmbătă, serviciul ucrainean de informații militare (HUR) a confirmat că a lovit o conductă strategică de combustibil a armatei ruse din regiunea Moscovei.

Ținta a fost conducta Koltsevoy („Inelul”), o arteră de 400 de kilometri care transporta benzină, motorină și combustibil de aviație din rafinării aflate în regiunile Riazan, Nijni Novgorod și Moscova, potrivit Kyiv Independent.

Potrivit HUR, atacul a distrus simultan cele trei principale linii ale conductei în apropierea districtului Ramensky, la sud-est de Moscova.

Deși infrastructura era protejată de plase anti-dronă și pază armată, sistemul a fost „scos complet din funcțiune”.

„Conducta Inelului putea transporta anual până la 3 milioane de tone de combustibil pentru aviație și milioane de tone de motorină și benzină”, a transmis HUR, calificând lovitura drept „o lovitură serioasă” pentru logistica militară și economia Rusiei.