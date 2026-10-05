Comisia Europeană deblochează 157 de milioane de euro pentru Republica Moldova

Plata a fost anunțată luni, în cadrul celui de-al zecelea Consiliu de asociere UE-Republica Moldova, și reprezintă a treia tranșă acordată prin Planul de creștere.

Comisia Europeană a constatat că Republica Moldova a îndeplinit 18 reforme în domenii precum dezvoltarea sectorului privat, reziliența și guvernanța economică, piața muncii, energia, tranziția verde și buna guvernanță.

Odată cu noua tranșă, suma totală pusă la dispoziția Republicii Moldova prin acest plan ajunge la 661 de milioane de euro.

„Plata de astăzi reprezintă o recunoaștere a angajamentului Republicii Moldova față de reforme și a hotărârii sale de a avansa pe calea către UE”, a declarat comisarul european pentru Extindere, Marta Kos.

Ea a precizat că sprijinul financiar european ar urma să aibă efecte concrete asupra vieții cetățenilor Republicii Moldova.

Planul de creștere pentru Republica Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro, a fost propus de Comisia Europeană în octombrie 2024 și acoperă perioada 2025-2027. Este cel mai mare pachet de sprijin financiar acordat până acum de Uniunea Europeană Republicii Moldova.