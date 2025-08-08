Prima pagină » Știri externe » Compania Adidas, acuzată de plagiat în Mexic

Autoritățile mexicane acuză compania Adidas de plagiat, susținând că un nou model de sandale al brandului seamănă cu încălțămintea tradițională indigenă cunoscută sub numele de huaraches.
Sursă foto: X / Sneaker Freaker
Cosmin Pirv
08 aug. 2025, 20:49, Știri externe

Autoritățile susțin că nu este prima dată când meșteșugurile tradiționale mexicane sunt copiate și au cerut Adidas să retragă modelul de încălțăminte, potrivit AP. 

Este vorba de modelul „Oaxaca Slip-On”, creat de designerul american Willy Chavarría pentru Adidas Originals. Sandalele au curele subțiri din piele împletite într-un stil care seamănă în mod evident cu huaraches-urile tradiționale mexicane. În loc de tălpi plate din piele, pantofii Adidas au o talpă mai groasă, specifică pantofilor sport.

Președinta Mexicului Claudia Sheinbaum a declarat vineri că Adidas este deja în discuții cu autoritățile din statul Oaxaca, din sudul Mexicului, pentru a oferi „despăgubiri persoanelor care au fost plagiate” și că guvernul său pregătește reforme legislative pentru a preveni copierea produselor artizanale mexicane.

Incidentul nu este unic. În 2021, guvernul federal a cerut mai multor producători, printre care Zara, Anthropologie și Patowl, să ofere o explicație publică pentru motivul pentru care au copiat modele de îmbrăcăminte ale comunităților indigene din Oaxaca pentru a le vinde în magazinele lor.

Acum, autoritățile mexicane spun că încearcă să elaboreze reglementări mai stricte în efortul de a proteja artiștii.

Adidas nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii din partea Associated Press.