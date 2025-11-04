Prima pagină » Știri externe » Președinta Mexicului despre o potențială acțiune militară americană: Nu se va întâmpla

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat marți că o intervenție militară americană în Mexic „nu se va întâmpla”, respingând un raport NBC News potrivit căruia Washingtonul ar pregăti o misiune anti-cartel în Mexic.
Radu Mocanu
04 nov. 2025

Întrebată despre raportul publicat de NBC News potrivit căruia SUA au început planificarea detaliată a unei operațiuni împotriva cartelurilor mexicane, incluzând trimiterea de trupe și ofițeri de informații, Sheinbaum a spus: „Nu se va întâmpla. Nu avem rapoarte că se va întâmpla și, în plus, nu suntem de acord cu asta”.

De la începutul lunii septembrie, Statele Unite au efectuat mai multe atacuri letale asupra unor presupuse ambarcațiuni de traficanți de droguri în Pacificul de Est și în Caraibe, soldate cu zeci de morți. Administrația Trump a susținut că victimele erau traficanți, fără a furniza însă dovezi publice.

Sheinbaum a subliniat că Mexicul a respins ofertele Statelor Unite de a trimite soldați americani pentru a sprijini autoritățile mexicane în lupta cu traficul de droguri, conform Reuters.