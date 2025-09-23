Muzicianul columbian B King, dispărut de o saptămână, a fost găsit mort în Mexic

Trupul neînsuflețit al unui muzician columbian, dispărut de aproape o săptămână în timpul unui turneu în Mexic , a fost identificat luni în centrul Mexicului, a anunțat procuratura statului Mexic.

Cântărețul Byron Sanchez, cunoscut sub numele de B King, a fost „identificat” de membrii familiei, a precizat procuratura într-un comunicat.

Partenerul său de scenă, Jorge Herrera, alias Regio Clown, cu care a fost văzut ultima dată pe 16 septembrie, ieșind dintr-o sală de sport din Polanco, un cartier elegant din Mexico City, nu a fost încă identificat oficial ca fiind al doilea cadavru găsit. Procuratura invocă în prezent doar „asemănări ”.

Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a anunțat luni dimineață că este în curs de desfășurare o anchetă pentru localizarea muzicienilor, după ce omologul său columbian, Gustavo Petro, a primit o cerere de asistență duminică.

Presa locală anunțase descoperirea cadavrelor la începutul după-amiezii, potrivit unei surse din cadrul parchetului, fapt neconfirmat de AFP la momentul respectiv, iar Gustavo Petro a declarat imediat la X: „Ne-au ucis tinerii în Statele Unite Mexicane (sic) (…) Mai mulți tineri uciși din cauza unei politici antidrog care nu este o politică anti-narcotrafic ”, a scris el fără a se referi direct la victime.

Managerul muzicienilor a fost cel care a raportat dispariția lor autorităților țării. „Mi s-a spus că vor merge la prânz cu două persoane, dar apoi nu au mai primit niciun mesaj ”, a declarat el la radioul local. El a spus că inițial a crezut că au fost răpiți, dar până acum nu a primit nicio cerere de răscumpărare.

Familiile și prietenii muzicienilor lansaseră numeroase anunțuri de căutare pe rețelele de socializare, distribuite de figuri celebre din scena muzicală columbiană, precum cântărețul de reggaeton J. Balvin.

Disparițiile și răpirile, precum și extorcarea, sunt practici comune ale grupurilor criminale care operează în diferite regiuni ale Mexicului