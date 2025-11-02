Bayern München a anunțat cifre record privind finanțele și numărul de membri ai clubului

Potrivit președintelui Bayern, Herbert Hainer, clubul a câștigat 50.000 de membri noi în ultimul an, ajungând la un total de 432.500, „mai mult decât orice alt club din lume”, înainte ca directorul executiv al clubului, Jan-Christian Dreesen, să anunțe că cifra de afaceri pentru anul financiar 2024-25 a crescut la un nivel record de 978,3 milioane de euro (1.133 milioane de dolari), în creștere cu 2,8% față de anul precedent, transmite AP.

Dreesen a declarat că profitul net al Bayern pentru acest an a fost de 27,1 milioane de euro (31,5 milioane de dolari).

„În ciuda perioadei turbulente și a unei piețe de transferuri care a atins noi culmi, am înregistrat din nou venituri record și profituri solide. Acest lucru demonstrează puterea și substanța extraordinare ale clubului nostru”, a spus Dreesen. „Nu suntem volatili. FC Bayern este stabil”.

Bayern a avut o perioadă relativ liniștită în ceea ce privește transferurile, cea mai mare cheltuială fiind sosirea lui Luis Díaz de la Liverpool pentru suma de 67,5 milioane de euro plus bonusuri.

„Nu cheltuim mai mult decât câștigăm”, a spus Dreesen. „Această atitudine face parte din filosofia noastră și ne va ghida în continuare în anii următori”.

Tot duminică, membrii l-au reales pe Hainer, în vârstă de 71 de ani, pentru un nou mandat de președinte. Fostul CEO al Adidas l-a succedat pe Uli Hoeneß în funcția de președinte în 2019.

Bayern a început sezonul cu 15 victorii în toate competițiile, inclusiv Supercupa Germaniei, un start record printre cele cinci mari ligi europene.

Echipa va întâlni marți, în deplasare, campioana europeană Paris Saint-Germain, în Liga Campionilor.