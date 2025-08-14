Condamnare la 80 de ani de închisoare pentru atacuri armate asupra locuințelor democraților

Solomon Pena a orchestrat atacurile în Albuquerque, cel mai mare oraș din New Mexico, la câteva săptămâni după ce a pierdut candidatura. El a fost motivat de teoriile conspirației conform cărora ar fi fost victima fraudelor electorale, au precizat procurorii federali.

Pena a fost găsit vinovat mai devreme în acest an de 13 capete de acuzare pentru infracțiuni grave legate de atacuri asupra a patru oficiali, în decembrie 2022 și ianuarie 2023, inclusiv asupra actualului președinte al Camerei statului.

Nimeni nu a fost rănit în aceste atacuri, care au urmat altor acte de violență cu motivație politică, precum atacul cu ciocanul asupra soțului reprezentantei SUA Nancy Pelosi.

„Violența și intimidarea nu au ce căuta în alegerile noastre”, a declarat Ryan Ellison, procurorul SUA pentru New Mexico, după pronunțarea sentinței.

Avocatul lui Pena, Nicholas Hart, a declarat că clientul său va face apel la condamnare.

Doi bărbați care au recunoscut că au fost angajați de Pena pentru atacuri și-au recunoscut vina în 2024.

După ce a pierdut alegerile, Pena a exercitat presiuni asupra membrilor Consiliului Comitatului Bernalillo să nu valideze rezultatele. Când aceștia au refuzat, Pena l-a recrutat pe Jose Trujillo și pe Demetrio Trujillo pentru a duce la îndeplinire atacurile, au precizat procurorii.

Acuzațiile false și nefondate de fraudă electorală au explodat după ce președintele Donald Trump a refuzat să accepte înfrângerea în alegerile prezidențiale din SUA din 2020.