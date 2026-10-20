Conflictul tehnologic dintre SUA și China se intensifică. O platformă de inteligență artificială, interzisă în instituțiile americane

China a criticat marți decizia Statelor Unite de a interzice produsele companiei chineze de inteligență artificială DeepSeek în agențiile civile federale, pe fondul rivalității tehnologice tot mai intense dintre cele două puteri, relatează The Independent.

Departamentul american pentru Securitate Internă a transmis, într-o notificare făcută publică luni, că agențiile trebuie să elimine din sistemele informatice produsele DeepSeek, inclusiv cele ale companiilor afiliate și serviciile dezvoltate de terți care utilizează tehnologia sa.

Ordinul, emis inițial la sfârșitul lunii iulie, interzice și achiziționarea de produse și servicii DeepSeek de către agențiile civile federale.

DeepSeek este una dintre cele mai cunoscute companii chineze de inteligență artificială. Modelele sale cu sursă deschisă sunt disponibile pe scară largă, inclusiv în Statele Unite, iar majoritatea pot fi utilizate gratuit.

Washingtonul invocă riscuri pentru securitatea datelor

Potrivit notificării publicate în registrul federal american, modelele DeepSeek prezintă „multiple riscuri potențiale”.

Autoritățile americane sunt preocupate, printre altele, de faptul că serverele companiei se află în China și de posibilitatea ca autoritățile chineze să obțină acces la infrastructura privată a companiei și la date sensibile din Statele Unite.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a declarat marți, într-o conferință de presă la Beijing, că autoritățile chineze vor apăra interesele companiilor naționale.

„China va proteja cu fermitate drepturile și interesele legitime ale companiilor chineze”, a afirmat aceasta.

„China s-a opus în mod constant extinderii excesive a conceptului de securitate națională și politizării problemelor legate de știință, tehnologie, economie și comerț”, a adăugat Mao Ning.

DeepSeek nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Inteligența artificială, pe agenda întâlnirii Trump-Xi Jinping

Disputa apare înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping, programată la mijlocul lunii noiembrie, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), la Shenzhen, în China.

Inteligența artificială este așteptată să figureze pe agenda discuțiilor.

Statele Unite și China au înregistrat recent anumite progrese în cooperarea privind reglementarea inteligenței artificiale, inclusiv printr-o propunere americană de instituire a unui sistem de notificare a incidentelor care implică securitatea națională.

Cu toate acestea, cele două țări continuă să aibă divergențe importante în domeniul tehnologic.

Rivalitatea tehnologică dintre SUA și China se intensifică

Restricțiile impuse de Statele Unite împiedică în continuare China să aibă acces la unele dintre cele mai avansate cipuri destinate inteligenței artificiale și la echipamentele necesare producerii acestora.

Săptămâna trecută, Beijingul a prezentat noi propuneri pentru restricționarea exporturilor anumitor modele avansate de inteligență artificială.

De asemenea, Washingtonul a acuzat companii chineze, inclusiv DeepSeek, că ar fi utilizat pe scară largă o tehnică numită „distilare”, prin care sunt extrase capacități ale unor modele americane avansate de inteligență artificială.

Beijingul a respins aceste acuzații.

La începutul acestui an, Comisia Federală pentru Comunicații din SUA (FCC) a anunțat interzicerea importurilor de noi roboți umanoizi fabricați în străinătate, într-o măsură considerată ca fiind îndreptată împotriva Chinei.