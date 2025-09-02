Congresul SUA are 30 de zile la dispoziție să salveze guvernul de la închidere

Cu mai puțin de o lună până la termenul-limită din 30 septembrie, legislatorii americani s-au reunit marți pentru adoptarea unui pachet de cheltuieli care să asigure funcționarea guvernului federal. În lipsa unui acord bugetar, Statele Unite riscă o nouă închidere parțială a guvernului, un scenariu care s-a repetat de mai multe ori în ultimele decenii.

Miza este uriașă: cele 1.800 miliarde de dolari în cheltuieli discreționare – nefinanțate automat în fiecare an precum cele obligatorii – dintr-un buget federal de 7.000 de miliarde, într-un moment în care datoria publică a SUA a atins 37.250 de miliarde de dolari, potrivit Departamentului Trezoreriei, citat de Reuters.

„Ori apărați Congresul, ori susțineți autoritarismul”

Dar procesul legislativ este îngreunat de tensiuni politice accentuate. Liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, a declarat că președintele Trump poartă „un război total împotriva autorității Congresului”, adăugând că „republicanii din Senat trebuie să decidă: ori apără ramura legislativă, ori îl susțin pe Trump în alunecarea sa către autoritarism”.

Conflictul vine pe fondul deciziei administrației Trump de a refuza să cheltuiască fonduri deja aprobate prin acorduri bipartizane și de a promova pachetul de reduceri fiscale despre care analiștii independenți avertizează că ar putea lăsa peste 10 milioane de americani fără asigurare medicală.

Republicanii, nevoiți să negocieze cu democrații

Pe lângă problema bugetară, Congresul are și alte subiecte sensibile pe agendă, precum posibila publicare a dosarelor legate de Jeffrey Epstein, fost apropiat al lui Trump, și controversa privind trimiterea de agenți federali și Garda Națională în Washington D.C.

Cu o majoritate fragilă în Cameră (219 – 212) și o marjă restrânsă în Senat (53 – 47), republicanii au nevoie de sprijinul a cel puțin șapte senatori democrați pentru a adopta o lege de finanțare.

Asigurarea de sănătate, monedă de schimb în lupta pentru buget

Democrații cer garanții că administrația nu va face noi tăieri unilaterale. Unii lideri, precum senatoarea Elizabeth Warren, consideră că termenul-limită ar trebui folosit ca pârghie de negociere: „Vreți votul meu, și sper că și pe ale celorlalți democrați, atunci, prin toate mijloacele, restabiliți asigurarea de sănătate pentru cei 10 milioane de americani!”

Deși s-au înregistrat progrese minore în negocieri, rămâne neclar dacă părțile pot ajunge la un compromis în timp util. O nouă închidere guvernamentală, deși de obicei temporară, ar avea efecte economice și politice serioase, mai ales într-un context deja tensionat din punct de vedere politic și economic.

Un scenariu repetat de 14 ori în patru decenii

Din 1981 până astăzi, au fost 14 închideri parțiale ale guvernului federal. Cea mai recentă și totodată cea mai lungă a avut loc între decembrie 2018 și ianuarie 2019, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, și a durat 34 de zile. Din cauza neadoptării la timp a bugetului federal, agențiile și instituțiile guvernamentale neesențiale își întrerup activitatea, iar angajații federali fie sunt trimiși acasă, fie lucrează fără salariu până la reluarea finanțării.