În ultima lună, forțele ucrainene au respins trupele ruse care avansaseră cu 15-20 de kilometri către autostrada strategică Dobropillia-Kramatorsk, în apropierea orașului Pokrovsk. De la sfârșitul lunii august, trupele ucrainene au recucerit mai multe sate din regiune.

Forțele ruse au suferit pierderi semnificative în Dobropillea, cu 3.185 de victime, dintre care 1.769 au fost ucise. De asemenea, forțele ucrainene ar fi distrus sau capturat 969 de unități de armament și echipament militar rusesc.

Declarația vine în contextul în care forțele ucrainene, poziționate într-o poziție defensivă strategică de-a lungul frontului de est de aproape doi ani, au început să lanseze contraatacuri mai frecvente.

Ucraina a eliberat așezările Zarichne, Novoekonomichne și Udachne la începutul lunii septembrie.

Cu toate acestea, Rusia a menținut un ritm ridicat al operațiunilor ofensive pe toată linia frontului pe tot parcursul verii.