Conturi anonime de TikTok susțin partidele radicale înaintea alegerilor din Cehia

Online Risk Labs, un grup nou format de analiști cehi, a declarat că a identificat 286 de conturi TikTok care s-au promovat reciproc, potrivit Reuters.

Împreună, acestea au între 5 și 9 milioane de vizualizări pe săptămână, mai mult decât audiența combinată a liderilor partidelor mainstream, a afirmat grupul.

„Conturile nu se aliniază unei singure entități politice, ci demonstrează sprijinul pentru mai multe partide radicale și extremiste simultan”, a declarat grupul într-un comunicat.

Aproape un sfert dintre cehi folosesc TikTok, potrivit rapoartelor mass-media locale, o proporție mai mică decât în România, unde alegerile prezidențiale au fost anulate anul trecut din cauza acuzațiilor de amestec al Rusiei prin intermediul conturilor de pe platformă. Rusia a negat acuzațiile.

Plângeri cu privire la sute de conturi de pe TikTok

Autoritatea cehă de reglementare în domeniul telecomunicațiilor, CTU, a declarat că a primit mai multe plângeri cu privire la sute de conturi de pe TikTok.

„Am considerat aceste sugestii relevante și le-am transmis Comisiei Europene, în calitate de organ de supraveghere a platformelor mari”, a declarat CTU pentru Reuters, adăugând că este în contact cu TikTok.

Luni, TikTok a declarat, fără a da detalii despre vreun caz, că a cooperat activ cu CTU, a luat măsuri împotriva conținutului sau conturilor care încalcă politicile și că are echipe care se ocupă de combaterea comportamentului înșelător.

Conturile TikTok semnalate de Online Risk Labs și-au exprimat sprijinul pentru partide precum SPD, de extremă dreapta, care ocupă locul al treilea în majoritatea sondajelor de opinie, cu aproximativ 13% din voturi, și Stacilo!, de extremă stânga, care se situează ușor peste pragul de 5% necesar pentru a obține locuri în parlament, a declarat grupul. Ambele partide susțin că țara ar trebui să părăsească NATO și Uniunea Europeană.

Online Risk Labs a declarat că candidații promovați în postări nu erau neapărat conștienți de acest lucru.

Stacilo! a declarat că nu folosește conturi false și a negat orice influență străină asupra campaniei sale.

Ultimele sondaje înaintea alegerilor parlamentare arată că partidul de opoziție ANO al fostului prim-ministru Andrej Babis conduce cu o marjă largă în fața coaliției de centru-dreapta SPOLU a prim-ministrului Petr Fiala. ANO ar putea avea nevoie de sprijinul SPD și Stacilo! pentru a forma o majoritate.