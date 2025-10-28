Partidul de guvernământ din Georgia a cerut interzicerea principalelor formațiuni de opoziție

Formațiunile vizate de plângerea depusă de Visul Georgian sunt Coaliția pentru Schimbare, Mișcarea Națională Unită și Georgia Puternică. Potrivit lui Papuashvili, cele trei formațiuni reprezintă „o amenințare reală la ordinea constituțională”.

În contextul izbucnirii Războiului din Ucraina, guvernarea georgiană a devenit tot mai autoritară, fapte ce a condus la detariorarea rapidă a relației cu Uniunea Europeană, fiind înghețate negocierile privind aderarea.

Visul Georgian afirmă în continuare că susține parcursul european al statului, însă insistă că acest proces să-și mențină relația apropiată cu Federația Rusă și respectarea valorilor ortodoxe.

În paralel, mai mulți lideri ai opoziției se află în închisoare, iar protestele anti-guvernamentale, desfășurate de peste un an, sunt frecvent reprimate de poliție.

Parlamentul a adoptat la începutul acestui an o lege care facilitează interzicerea partidelor politice.