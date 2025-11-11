Subvențiile partidelor ar putea fi oprite pentru doi ani. Se propune direcționarea banilor către nevoi publice

Măsura ar urma să se aplice pe o perioadă limitată de doi ani și ar suspenda alocările de la bugetul public destinate finanțării activității partidelor politice. Potrivit proiectului de lege, scopul este „consolidarea fiscală și redirecționarea resurselor bugetare către domenii prioritare de interes public, precum sănătatea, educația și protecția socială”.

Sumele, direcționate spre spitale și școli

Inițiatorul susține că subvențiile acordate formațiunilor politice au crescut semnificativ în ultimii ani, ajungând la aproximativ 230 de milioane de lei în 2025 și consideră că deși aceste sume se încadrează în limitele legale, ele „generează nemulțumire socială”.

Economiile rezultate din suspendarea subvențiilor sunt estimate la peste 650 de milioane de lei pentru perioada 2026-2027: „Sumele astfel economisite pot fi redirecționate către reabilitarea spitalelor, investiții în programe educaționale și burse sociale, precum și măsuri de sprijin pentru familiile cu venituri mici”, se precizează în expunerea de motive.

Proiectul este înregistrat la Senat și se află în etapa de solicitare a avizelor consultative. Documentul a fost transmis către Consiliul Legislativ, Consiliul Economic și Social, Curtea de Conturi și Guvern, care trebuie să emită puncte de vedere și fișa financiară privind impactul bugetar al măsurii, înainte ca inițiativa să ajungă în comisiile de specialitate pentru raport și, ulterior, în plen.