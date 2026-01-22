Copil de 5 ani reținut de ICE în SUA după o operațiune controversată

Incidentul, confirmat de oficialii districtului școlar Columbia Heights și de avocatul familiei, a declanșat un val de reacții și controverse legate de politicile de imigrație din Statele Unite, scrie CNN.

Copilul și tatăl său, Adrian Alexander Conejo Arias, sunt în prezent reținuți într-un centru de detenție al Immigration and Customs Enforcement (ICE) din Texas. Familia este originară din Ecuador și a solicitat azil în mod legal, după ce s-a prezentat la granița SUA în decembrie 2024.

Versiuni contradictorii ale autorităților

Potrivit superintendentului școlar Zena Stenvik, copilul a fost scos dintr-o mașină aflată în funcțiune, iar un alt adult prezent a cerut agenților să îi permită să aibă grijă de minor, solicitare care ar fi fost refuzată. Mai mult, oficialii locali susțin că băiatul ar fi fost folosit pentru a verifica dacă mai sunt alte persoane în locuință, acuzație respinsă categoric de ICE.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) afirmă că tatăl copilului a fugit de la fața locului, abandonându-l, iar agenții au rămas cu minorul pentru siguranța acestuia până la reținerea părintelui. ICE susține că nu a „folosit niciodată un copil drept momeală”.

Cazul lui Liam Conejo Ramos nu este singular. Oficialii școlari din Columbia Heights au confirmat că alți copii și adolescenți din district au fost reținuți de ICE în ultimele săptămâni, inclusiv elevi de 10 și 17 ani, unii fiind luați direct din drum spre școală.

Avocatul familiei, Marc Prokosch, susține că părinții copilului au respectat toate procedurile legale și că solicitarea de azil este în curs de analiză.

„Acești oameni nu sunt imigranți ilegali. Ei urmează o cale legală”, a declarat acesta.

Centrul din Dilley, Texas, unde sunt reținuți, este destinat familiilor și copiilor, însă criticii atrag atenția asupra impactului psihologic al detenției asupra minorilor.

Cazul a fost menționat inclusiv de vicepreședintele SUA, JD Vance, care a apărat acțiunea autorităților, subliniind că prioritatea agenților a fost siguranța copilului.