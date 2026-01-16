Coreea de Sud. Incendiu de proporții într-o zonă din cartierul de lux Gangnam, din Seul

Un incendiu a izbucnit în Guryong Village, ultima zonă amenajată de barăci din Gangnam. Până în prezent nu au fost raportate victime. 47 de locuitori au fost evacuați preventiv, a declarat un oficial al Cartierului General pentru Situații de Urgență și Dezastre din Seul, citat de Reuters.

Autoritățile au ridicat nivelul de alertă la nivelul doi, din cauza riscului ca incendiul să se extindă către o zonă montană din apropiere. La fața locului au fost trimise 85 de autospeciale de pompieri.

Intervenția aeriană nu a fost posibilă, deoarece ceața densă și particulele fine de praf care acoperă orașul au împiedicat utilizarea elicopterelor.

Ministrul sud-coreean pentru Siguranță, Yun Ho-jung, a cerut autorităților să „mobilizeze tot personalul și toate echipamentele disponibile pentru a se concentra pe salvarea vieților și stingerea incendiului”, potrivit agenției Yonhap.

Guryong Village este cunoscută ca o enclavă de locuințe improvizate situată în contrast puternic cu zgârie-norii și clădirile de lux din Gangnam.

Zona urmează să fie reconfigurată și transformată în complexuri rezidențiale moderne, conform planurilor autorităților locale.