Cresc tensiunile între Japonia și Rusia. Moscova cere extrădarea a nouă oficiali ai Curții Penale Internaționale

Japonia a condamnat vineri solicitările Rusiei privind extrădarea din Țările de Jos a președintei Curții Penale Internaționale (CPI), Tomoko Akane, cetățean japonez, și a altor opt oficiali ai instituției, relatează The Independent.

Solicitările vin după ce Moscova a emis mandate de arestare pe numele celor nouă oficiali, ca reacție la mandatul de arestare emis în 2023 de CPI împotriva președintelui rus Vladimir Putin, în legătură cu războiul din Ucraina.

Anul trecut, Tribunalul Municipal din Moscova i-a condamnat în lipsă pe cei nouă la pedepse cu închisoarea.

Japonia condamnă solicitările Moscovei

Secretarul general adjunct al Cabinetului japonez, Masanao Ozaki, a anunțat vineri că Tokyo a transmis deja un protest oficial Moscovei.

„Măsurile care vizează persoane asociate Curții Penale Internaționale sunt injuste și inacceptabile. Regretăm că Rusia a transmis totuși solicitări de extrădare către mai multe țări”, a declarat Ozaki.

Oficialul a precizat că Japonia va răspunde în mod corespunzător, inclusiv prin noi proteste diplomatice.

Declarațiile vin după ce Parchetul General al Rusiei a solicitat joi Țărilor de Jos și altor state extrădarea celor nouă oficiali ai CPI.

Potrivit agenției ruse de stat TASS, Moscova acuză instanța internațională că a emis mandate de arestare împotriva unor cetățeni ruși fără dovezi și cu încălcarea principiilor fundamentale ale dreptului internațional.

Relațiile dintre Japonia și Rusia, deja deteriorate

Relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat și mai mult după vizita efectuată de Vladimir Putin, în august, într-un arhipelag din Pacific revendicat de Japonia.

Insulele au fost ocupate de Uniunea Sovietică în ultimele zile ale celui de-Al Doilea Război Mondial, iar disputa teritorială a împiedicat cele două țări să semneze un tratat de pace.

Japonia își reafirmă sprijinul pentru Curtea Penală Internațională

Premierul japonez Sanae Takaichi a reafirmat vineri, în Parlament, sprijinul țării sale pentru CPI, în ciuda relațiilor apropiate cu Statele Unite, care au sancționat mai mulți reprezentanți ai instanței.

„Am susținut în mod constant Curtea Penală Internațională și vom continua să o facem”, a declarat Takaichi.

Washingtonul a impus sancțiuni împotriva lui Tomoko Akane și a aproximativ 12 alți oficiali ai CPI, în contextul anchetelor privind oficiali israelieni în legătură cu războiul din Fâșia Gaza și al investigațiilor referitoare la acțiunile militarilor americani în Afganistan.