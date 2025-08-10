Critici din interiorul guvernului lui Netanyahu. Ministru israelian: Planul lui de război în Gaza va eșua

Bezalel Smotrich, ministrul de Finanțe în guvernul israelian, l-a acuzat pe premierul Benjamin Netanyahu că a făcut o „întoarcere de 180 de grade” după ce a promis de data aceasta că „va merge până la capăt”. Acesta avertizează că planul de război al lui Netanyahu va eșua și că el „și-a pierdut încrederea că premierul poate și dorește să conducă [armata israeliană] acolo”, scrie Financial Times.

Comentariul lui Smotrich vine în contextul în care cabinetul de securitate al lui Netanyahu a ordonat armatei israeliene să înceapă pregătirile pentru „preluarea controlului asupra orașului Gaza”. Totodată, ministrul israelian a subliniat că planul lui Netanyahu echivalează cu „lansarea unei operațiuni militare care nu are ca scop rezolvarea problemei, ci mai degrabă exercitarea de presiuni asupra Hamas pentru a accepta un acord parțial privind ostaticii”. În plus, el l-a criticat pe premier, spunând că „nu așa se câștigă un război”.

Șefii militari ai țării s-au opus planului lui Netanyahu, subliniind că acest pas ar suprasolicita o forță de luptă deja epuizată după 22 de luni de război.

Vineri, cabinetul de securitate al Israelului a aprobat planul lui Netanyahu privind ocuparea totală a orașului Gaza. Decizia a stârnit un val de condamnări internaționale și interne, cu avertismente severe privind o catastrofă umanitară iminentă.