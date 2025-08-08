Cabinetul de securitate al Israelului aprobă planul lui Netanyahu. Orașul Gaza va fi ocupat

„Cabinetul de securitate a aprobat propunerea prim-ministrului privind înfrângerea Hamas”, a declarat Biroul Primului Ministru într-un comunicat.

„IDF (Forțele de Apărare Israeliene) se vor pregăti pentru preluarea controlului asupra orașului Gaza, asigurând în același timp furnizarea de ajutor umanitar populației civile din afara zonelor de luptă”.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a exprimat intenția Israelului de a prelua controlul militar asupra întregii Fâșii Gaza, în ciuda protestelor și avertismentului șefului Statului Major al Forțelor de Apărare Israeliene, lt. gen. Eyal Zamir, care a avertizat că o preluare completă a controlului ar bloca armata în interiorul enclavei și ar pune în pericol ostaticii rămași.

Potrivit unui oficial israelian care are cunoștință despre propunere, planul etapizat luat în considerare de cabinetul de securitate ar urma să: forțeze aproximativ un milion de palestinieni din orașul Gaza și din alte zone să se evacueze în zone din sudul Gazei, să înființeze complexe pentru a găzdui afluxul masiv de palestinieni strămutați și să crească numărul punctelor de distribuire a ajutoarelor operate de controversata Fundație Umanitară din Gaza (GHF) de la patru în prezent la 16 puncte.