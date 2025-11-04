Bolojan, criticat din interiorul partidului. Lider local: Ar trebui să existe o comunicare mai bună între conducere şi baza partidului

Virgil Guran speră ca PNL să nu aibă de suferit la alegerile de pe 7 decembrie din Bucureşti, din cauza tergiversării reformelor: „Eu sper să nu ne coste pe noi, pentru că noi, în special Ilie Bolojan face tot posibilul să se treacă la aceste reforme, dar sunt blocate constant prin discuţii sau prin cereri de comisii şi subcomisii de către PSD. Eu sper să-i coste pe ei”.

La remarca realizatorului că nici în PNL nu e armonie deplină, întrucât reformele propuse de premierul Ilie Bolojan au ostilizat o parte dintre aleşii locali şi întrebat despre lipsa de comunicare din partid, liderul PNL Dâmboviţa a răspuns: „Într-adevăr, din moment ce sunt afectaţi unii primari de-ai noştri, în sensul că trebuie să ia şi ei nişte măsuri, este clar că deranjează. Sunt de acord că ar trebui să existe o comunicare mai bună între conducere şi baza partidului. Afectează în momentul de faţă, dar noi suntem un partid care judecăm orice lucru şi chiar dacă uneori unii mai sunt deranjaţi dintre noi, ajungem la concluzia bună şi mergem înainte”.

Liderii coaliţiei nu au reuşit să ajungă la un acord în privinţa reformei administraţiei publice locale şi centrale. PNL, PSD, USR şi UDMR au dispute şi în privinţa legii pensiilor speciale pentru magistraţi.