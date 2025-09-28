Cutremur cu magnitudinea de 5,4 în nord-vestul Turciei: Oamenii au fugit din case

Cutremurul s-a produs la ora 12:59 şi a fost urmat de o replică de 4,0.

Seismul a fost resimţit până la Istanbul, cel mai mare oraş al ţării, situat la aproximativ 100 de kilometri distanţă, conform AP.

Imaginile TV au surprins scene de panică în Kutahya, unde oamenii s-au adunat în pieţe şi parcuri după cutremur. Deşi sperietura a fost mare, autorităţile nu au raportat victime sau pagube majore.

Turcia este o zonă seismică, situată deasupra unor falii majore. În august, un cutremur de 6,1 în provincia vecină Balikesir a ucis o persoană şi a rănit zeci. Iar în 2023, devastatorul seism de 7,8 a ucis peste 53.000 de oameni în sud şi sud-est.