Cutremur de 6,3 grade în Indonezia. Locuitorii au scăpat de tsunami

Un cutremur cu magnitudinea 6,3 a afectat marți dimineață provincia Papua, în estul Indoneziei, potrivit Institutului american de geofizică.

Seismul s-a produs la ora locală 10:24 (ora 2:24 în România), la o adâncime de 10 kilometri, având epicentrul la circa 193 de kilometri nord-vest de orașul universitar Abepura.

„Nu există amenințare de tsunami în urma acestui cutremur”, a transmis Centrul de avertizare pentru tsunami din Pacific, confirmând evaluarea inițială a autorităților indoneziene.

Serviciul geologic al Statelor Unite anunțase inițial o magnitudine de 6,5, dar a revizuit ulterior valoarea la 6,3, potrivit Le Figaro.

La marginea „centurii de foc”

Indonezia se află pe așa-numita „centură de foc” a Pacificului, o zonă cu activitate seismică intensă, unde plăcile tectonice se ciocnesc.

„Regiunea este predispusă la cutremure frecvente și uneori devastatoare, iar comunitățile trebuie să fie pregătite”, au explicat seismologii locali.

Istoria recentă a arhipelagului arată efectele dramatice pe care le pot avea astfel de evenimente. În ianuarie 2021, un cutremur cu magnitudinea 6,2 în Sulawesi a ucis peste 100 de persoane și a lăsat mii fără adăpost.

În 2018, un seism de 7,5 grade, urmat de un tsunami la Palu, a provocat peste 2.200 de morți.

Cea mai gravă tragedie s-a produs în 2004, când un cutremur de 9,1 grade a lovit provincia Aceh, declanșând un tsunami care a ucis peste 170.000 de oameni doar în Indonezia.