Cutremur în Turcia: Clădiri prăbușite și persoane prinse sub dărâmături

Cutremurul, cu epicentrul în orașul Sindirgi, a provocat șocuri care au fost resimțite la aproximativ 200 de kilometri nord, în Istanbul, un oraș cu peste 16 milioane de locuitori.

Ministrul de interne Ali Yerlikaya a declarat pentru postul național de televiziune NTV că cinci persoane, printre care o femeie în vârstă, au fost salvate dintr-o clădire prăbușită în Sindirgi, în timp ce echipele de salvare încercau încă să ajungă la o altă persoană prinsă sub dărâmături, scrie AP.

Mai multe case s-au prăbușit și în satul Golcuk din apropiere, a declarat primarul din Sindirgi, Serkan Sak. Minaretul unei moschei s-a prăbușit și el în sat.

Ministrul Sănătății, Kemal Memisoglu, a declarat că patru persoane erau internate în spital. Niciuna dintre ele nu se afla în stare critică, a spus el.

Cutremurul, urmat de mai multe replici

Agenția pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de Urgență din Turcia a declarat că seismul a fost urmat de mai multe replici, inclusiv una cu magnitudinea de 4,6, și a îndemnat cetățenii să nu intre în clădirile avariate.

Președintele Recep Tayyip Erdogan a emis o declarație în care le-a urat tuturor cetățenilor afectați o recuperare rapidă. „Fie ca Dumnezeu să protejeze țara noastră de orice fel de dezastru”, a scris el pe X.