Cutremur pe Costa del Sol. Panică în orașele turistice din Malaga

Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade a lovit miercuri noaptea Costa del Sol, provocând unde de șoc în mai multe orașe turistice. Marbella, Estepona, Torre del Mar și Campanillas s-au numărat printre localitățile afectate, potrivit Institutului Național de Geografie din Spania.
Andreea Tobias
19 mart. 2026, 17:28, Știri externe

Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade s-a produs imediat după miezul nopții, în largul coastei spaniole. Seismul a afectat zona Malaga și întreaga Costa del Sol, scrie Express.

Undele de șoc au fost resimțite în mai multe orașe turistice din regiune. Marbella, Estepona, Torre del Mar și Campanillas s-au numărat printre localitățile vizate, conform Institutului Național de Geografie din Spania.

Neliniște în zonele turistice, dar fără victime

Presa locală a transmis că nu au existat victime în urma cutremurului. Cu toate acestea, efectele seismului au provocat „neliniște” în rândul locuitorilor și turiștilor din zonele afectate.

Cutremurul a survenit la ore târzii din noapte, când majoritatea oamenilor se aflau în locuințe. Autoritățile spaniole monitorizează situația, fără a fi emise alerte suplimentare până în prezent.

