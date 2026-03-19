Cutremur pe Costa del Sol. Panică în orașele turistice din Malaga

Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade s-a produs imediat după miezul nopții, în largul coastei spaniole. Seismul a afectat zona Malaga și întreaga Costa del Sol, scrie Express.

Undele de șoc au fost resimțite în mai multe orașe turistice din regiune. Marbella, Estepona, Torre del Mar și Campanillas s-au numărat printre localitățile vizate, conform Institutului Național de Geografie din Spania.

Neliniște în zonele turistice, dar fără victime

Presa locală a transmis că nu au existat victime în urma cutremurului. Cu toate acestea, efectele seismului au provocat „neliniște” în rândul locuitorilor și turiștilor din zonele afectate.

Cutremurul a survenit la ore târzii din noapte, când majoritatea oamenilor se aflau în locuințe. Autoritățile spaniole monitorizează situația, fără a fi emise alerte suplimentare până în prezent.