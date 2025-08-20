Prima pagină » Știri externe » Datele a 850.000 de clienți Orange din Belgia furate în timpul unui atac cibernetic

Operatorul de telecomunicații Orange Belgia a anunțat, miercuri, că a detectat un atac cibernetic la sfârșitul lunii iulie, care a permis accesul la anumite date a 850.000 dintre clienții săi, potrivit Le Figaro.
Alexandra-Valentina Dumitru
20 aug. 2025, 20:00, Social

Nicio informație critică nu a fost compromisă, a precizat grupul, subliniind că parolele, adresele de email și datele bancare nu au fost afectate.

„Totuși, atacatorul a avut acces la unul dintre sistemele noastre informatice care conține următoarele date: nume, prenume, număr de telefon, număr de card SIM, cod PUK, plan tarifar”, a precizat compania.

Compania, filială a grupului francez Orange, a adăugat că a depus plângere la autoritățile judiciare.

Orange Belgia recomandă clienților să „rămână vigilenți în fața oricărei comunicări suspecte”.