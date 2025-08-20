Datele a 850.000 de clienți Orange din Belgia furate în timpul unui atac cibernetic

Operatorul de telecomunicații Orange Belgia a anunțat, miercuri, că a detectat un atac cibernetic la sfârșitul lunii iulie, care a permis accesul la anumite date a 850.000 dintre clienții săi, potrivit Le Figaro.