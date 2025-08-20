Datele a 850.000 de clienți Orange din Belgia furate în timpul unui atac cibernetic

Nicio informație critică nu a fost compromisă, a precizat grupul, subliniind că parolele, adresele de email și datele bancare nu au fost afectate.
„Totuși, atacatorul a avut acces la unul dintre sistemele noastre informatice care conține următoarele date: nume, prenume, număr de telefon, număr de card SIM, cod PUK, plan tarifar”, a precizat compania.
Compania, filială a grupului francez Orange, a adăugat că a depus plângere la autoritățile judiciare.
Orange Belgia recomandă clienților să „rămână vigilenți în fața oricărei comunicări suspecte”.