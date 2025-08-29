Decizie uimitoare: Vietnam acordă tuturor cetățenilor săi bani cu prilejul Zilei Naționale

Conform unui comunicat emis de guvernul de la Hanoi, inițiativa „continuă să demonstreze profunda preocupare a Partidului și Statului pentru toți cetățenii”.

Tot în același comunicat se menționează că banii vor fi distribuiți fie prin transfer bancar, fie direct în numerar, Banca Centrală și Ministerul Finanțelor fiind însărcinate să finalizeze plățile până marți.

Autoritățile pregătesc cea mai mare paradă cu prilejul Zilei Naționale din ultimii ani, întrucât statul marchează 80 de ani de la proclamarea independenței.

Inițiativa, fără precedent, ar putea costa statul până la 380 de milioane de dolari.

Un locuitor din Hanoi a declarat: „La început am crezut că este o farsă. Probabil voi folosi banii pentru cafea”.