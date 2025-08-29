Demisie cu scandal în SUA: Directoarea CDC a fost demisă și înlocuită cu un apropiat al lui Robert F. Kennedy Jr.

Secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr. nu a explicat motivele din spatele demiterii, însă acesta a anunțat: „Sunt multe probleme la CDC și va fi nevoie să scăpăm de unii oameni pe termen lung, pentru a putea schimba cultura instituțională”. De la Casa Albă s-a comunicat că Monarez a fost înlocuită deoarece nu se alinia cu obiectivele administrației Trump.

Înlocuitorul la vârful Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) este Jim O’Neill, un consilier apropiat al lui Kennedy, care a mai lucrat pentru Departamentul Sănătății în timpul administrației Bush, însă nu are pregătire medicală, au declarat surse pentru AP.

Demisia lui Monarez a generat și un val de plecări la vârf, trei oficiali de rang înalt dându-și demisia în semn de protest.

Demiterea s-a petrecut în contextul în care un comitet consultativ al CDC, recent restructurat de Kennedy cu sceptici ai vaccinării, urmează să emită noi recomandări privind imunizarea copiilor.