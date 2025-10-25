Departamentul american al Apărării – donație anonimă de 130 de milioane de dolari pentru plata salariilor trupelor

Oficialii din domeniul apărării au declarat că au acceptat o donație anonimă de 130 de milioane de dolari de la un donator bogat pentru a ajuta la plata salariilor militare în timpul închiderii guvernului, dar nu au oferit detalii suplimentare despre această mișcare neobișnuită, potrivit Politico.

Președintele Donald Trump a anunțat donația joi, spunând că un „prieten” a oferit banii dintr-un sentiment de patriotism.

Cine este donatorul? Nu se știe!

Pe măsură ce restricțiile de circulație continuă, oficialii Departamentului Apărării au transferat fondurile de cercetare neutilizate pentru a se asigura că trupele nu își pierd salariul de la mijlocul lunii, dar statutul următoarei lor depuneri directe este incert.

Vineri, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat într-un comunicat că Departamentul Apărării a acceptat banii „în baza autorității sale generale de acceptare a donațiilor”.

Departamentul a refuzat să răspundă la întrebări despre naționalitatea donatorului.

Doar salariile pentru două săptămâni din octombrie au fost de 6 miliarde de dolari

„Donația a fost făcută cu condiția ca aceasta să fie utilizată pentru a compensa costul salariilor și beneficiilor membrilor forțelor armate”, a spus Parnell.

„Suntem recunoscători pentru asistența acestui donator după ce democrații au ales să reducă substanțial salariile trupelor”.

Oficialii Casei Albe au declarat că acoperirea costurilor salariilor militare pentru prima jumătate a lunii octombrie a totalizat aproximativ 6,5 miliarde de dolari.

„O idee necoaptă”

Todd Harrison, analist al bugetului de apărare la American Enterprise Institute, a declarat că, pe baza acestei cifre, noua donație va acoperi aproximativ o treime din salariul pe o zi pentru forțe.

El a spus că anumite conturi sunt disponibile pentru donații publice către programe militare federale, dar acestea sunt, de obicei, limitate la proiecte specifice, cum ar fi construirea de facilități sportive la academiile militare și aprobate de Congres în prealabil.

Oficialii Casei Albe nu au oferit detalii despre cum și unde va fi direcționată această donație către trezoreria federală.

„Sună ca o idee necoaptă, care nu a fost nici verificată, nici implementată”, a spus Harrison.

Donatorii trebuie verificați

Conform regulilor Departamentului Apărării , orice donații de peste 10.000 de dolari în beneficiul trupelor sau al membrilor familiilor acestora trebuie revizuite de ofițeri de etică pentru a se asigura că „donatorul nu are interese care ar putea fi afectate substanțial” de donație.

Alte reguli impun o verificare suplimentară a donatorilor non-americani.

Salariile militarilor în timpul perioadei de izolare au fost o sursă de fricțiune între parlamentari timp de săptămâni întregi.

Liderii republicani din Cameră au refuzat să revină în sesiune pentru a lua în considerare o măsură de protejare a salariilor trupelor pe durata perioadei de izolare – în ciuda sprijinului bipartizan pentru această idee – într-un efort de a-i forța pe democrații din Senat să susțină o prelungire pe termen scurt care să pună capăt perioadei de inactivitate financiară.

Dilemele republicanilor din Senat

Joi, republicanii din Senat au încercat să promoveze o măsură care ar fi plătit trupele și alți funcționari guvernamentali care nu se află în șomaj tehnic, dar majoritatea democraților au blocat această măsură de îngrijorarea că exclude lucrătorii aflați în șomaj tehnic.

Congresul ar putea vota săptămâna viitoare mai multe proiecte de lege legate de salariile militare.

Următorul salariu al trupelor este programat să fie livrat până pe 30 octombrie.