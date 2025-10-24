Trump, replică pentru Putin: „Vă voi informa peste șase luni”. Sancțiunile SUA împotriva Rusiei se intensifică

Într-un schimb tensionat de replici, Trump a afirmat că „timpul va decide” eficiența măsurilor, subliniind hotărârea Casei Albe de a crește presiunea economică asupra Moscovei.

„Mă bucur că el simte asta. Vă voi informa peste șase luni. Să vedem cum va funcționa”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă, răspunzând comentariilor lui Putin, care descrisese noile sancțiuni drept „un act neprietenos” fără impact semnificativ asupra economiei ruse.

Republicanii susțin sancțiunile SUA împotriva Rusiei

Tonul președintelui american a fost amplificat de lideri republicani de prim rang. Senatorul Lindsey Graham a salutat măsurile, cerând sancțiuni suplimentare pentru clienții care continuă să cumpere petrol rusesc. Într-o postare pe rețelele sociale, Graham a avertizat că „timpul va decide dacă Putin și partenerii săi pot ignora consecințele”.

Totodată, președinții Comitetelor pentru Servicii Armate ale Senatului și Camerei Reprezentanților, Roger Wicker și Mike Rogers, au emis o declarație comună prin care au aplaudat decizia Casei Albe și au cerut intensificarea presiunii asupra Rusiei. Printre măsurile propuse se numără oprirea totală a importurilor de energie rusească și utilizarea activelor înghețate pentru sprijinirea Ucrainei.

Democrații critică aplicarea sancțiunilor SUA împotriva Rusiei

În contrast, mai mulți senatori democrați au acuzat administrația Trump că nu aplică eficient regimul de sancțiuni, în special față de China. Ei au denunțat livrările continue de gaz lichefiat din Rusia către Beijing, considerând că „inacțiunea Washingtonului subminează credibilitatea americană”.

„Fiecare transport rusesc ajuns în China fără consecințe transmite un semnal periculos”, au avertizat senatorii Elizabeth Warren, Tim Kaine și Chris Van Hollen într-o scrisoare adresată Trezoreriei SUA.

Sancțiunile SUA împotriva Rusiei – test major pentru politica externă a lui Trump

Potrivit analiștilor, sancțiunile SUA împotriva Rusiei reprezintă un test crucial pentru administrația Trump, aflată între presiunea aliată de a susține Ucraina și riscul destabilizării pieței mondiale a energiei. Kremlinul a avertizat deja că orice atacuri asupra teritoriului rus vor primi un răspuns „copleșitor”.