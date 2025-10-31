Directorul AIEA susține că energia nucleară poate susține dezvoltarea inteligenței artificiale

„Centrele de date utilizează deja unu și jumătate la sută din energia electrică globală, iar această pondere crește cu peste 10% în fiecare an. Amazon, Microsoft, Google și Meta, toate nume mari, semnează acorduri de achiziție de energie și explorează alte modalități prin care energia nuclear să alimenteze centrele lor de date bazate pe inteligență artificială”, a afirmat Grossi.

Grossi a subliniat că energia nucleară reprezintă o soluție fiabilă și cu emisii reduse de carbon, care poate completa sursele regenerabile prin furnizarea de electricitate constantă, adăugând peste douăzeci de țări lucrează pentru triplarea capacității nucleare globale până la jumătatea secolului, în timp ce alte 30 de state noi dezvoltă programe civile cu sprijinul AIEA.

Acesta a concluzionat, susținând că energia nucleară și inteligența artificială pot „crește împreună”, afirmând: „IA stimulează inovația, iar energia nucleară o susține. Oportunitățile sunt clare. Cererea de energie electrică va crește, presiunile climatice se vor intensifica, iar tehnologia va accelera. Fiecare sursă de energie curată este necesară, iar energia nucleară este o parte importantă a ecuației”.