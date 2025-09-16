Directorul FBI, audiat în Congres privind ancheta morţii lui Charlie Kirk

În ziua în care Kirk a fost ucis, chiar înainte ca autorităţile să înceapă conferinţa de presă, directorul FBI a postat pe X:

„Persoana implicată în tragicul incident de astăzi, care i-a luat viaţa lui Charlie Kirk, se află acum în custodie”.

Comentariul a provocat confuzie, deoarece oficialii prezenţi la conferinţa de presă au spus că suspectul era încă liber.

Câteva ore mai târziu, Patel a publicat un alt mesaj, spunând: „Persoana aflată în custodie a fost eliberată după interogatoriul desfăşurat de autorităţi”.

Luni, într-un interviu acordat Fox News, Patel a declarat că doar „a fost transparent”.

„Aş fi putut formula altfel mesajul în căldura momentului? Sigur. Dar regret că l-am postat? Absolut deloc”.

Directorul FBI urmează să fie interogat în Congres, marţi, cu câteva ore înainte ca suspectul în cazul crimei lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, să apară pentru prima dată în faţa instanţei din Utah.

Patel va apărea în faţa Comitetului Judiciar al Senatului şi va fi supus unei examinări privind modul în care a gestionat cazul.