Doi bătrâni din Ucraina, rămași fără casă, au mers pe jos 16 kilometri. Povestea emoționantă a cuplului

Aceștia au parcurs pe jos o distanță de 16 kilometri, din satul Torske, până în orașul Lyman. Drumul a durat 5 ore pe jos, iar femeia a mers desculță.

Povestea celor doi a ieșit la lumină prin intermediul Poliției Naționale a Ucrainei, notează Ukrainska Pravda.

Potrivit poliției, bătrânii nu mâncaseră nimic de trei zile, iar casa lor din Donețk a ars din temelii. Din fericire, cei doi au reușit să scape, însă cu greu.

Rămași fără adăpost, cei doi pensionari au mers pe jos până în următorul oraș. Femeia a rămas desculță pentru că cizmele îi iritau picioarele.

„Ne ascundeam în subsol din cauza bombardamentelor. Nu mâncasem de trei zile. A fost un atac și abia am reușit să ieșim din subsol. Totul a ars, nu a mai rămas nimic. Am decis să mergem pe jos la ginerele nostru din Lyman.

Am plecat la ora 09:00 și am ajuns la Lyman în jurul orei 14:00. Ne-am oprit la casa cuiva, deoarece soția mea avea probleme cu inima. Am mers pe jos 16 kilometri, sprijinindu-ne de o bicicletă. Ea a mers desculță, deoarece cizmele îi iritaseră picioarele”, a povestit bătrânul.

Alături de cuplul în vârstă, încă alte trei persoane au fost evacuate. O altă femeie, care se afla alături de ei, a povestit clipele prin care a trecut, ferindu-se de atacurile aeriene.

„Totul explodează, totul arde, este îngrozitor. Trei drone au lovit casa vecinului meu – a ars complet. Acoperișul meu este stricat și ferestrele mele au fost distruse”, spune ce-a dea treia martoră.

Civilii au fost duși într-un loc sigur, unde îi așteaptă Unității de Intervenție Rapidă a Crucii Roșii. Locuitorii vor fi ajutați acum să se mute la rudele lor din alte regiuni ale Ucrainei.

Pe fondul intensificării atacurilor rusești, dar și a amenințării continue cu atacuri cu drone, cererile de evacuare au crescut în satele și orașele din homrada Lyman, aflată în Donețk.

Poliția ucraineană a început să planifice în avans rutele de evacuare pentru a salva locuitorii din regiunile afectate cât mai rapid, dar și cât mai sigur.