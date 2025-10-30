Prima pagină » Știri externe » Doi bătrâni din Ucraina, rămași fără casă, au mers pe jos 16 kilometri. Povestea emoționantă a cuplului

Doi bătrâni din Ucraina, rămași fără casă, au mers pe jos 16 kilometri. Povestea emoționantă a cuplului

Un cuplu de oameni în vârstă din Ucraina au mers pe jos 16 kilometri. Bătrânii erau nemâncați de trei zile, iar aceștia au plecat din sat, după ce casa lor a fost bombardată într-un atac cu drone.
Sursă foto: Captură video YouTube / Поліція Донецької області
Daiana Rob
30 oct. 2025, 22:32, Știri externe

Aceștia au parcurs pe jos o distanță de 16 kilometri, din satul Torske, până în orașul Lyman. Drumul a durat 5 ore pe jos, iar femeia a mers desculță.

Povestea celor doi a ieșit la lumină prin intermediul Poliției Naționale a Ucrainei, notează Ukrainska Pravda. 

Potrivit poliției, bătrânii nu mâncaseră nimic de trei zile, iar casa lor din Donețk a ars din temelii. Din fericire, cei doi au reușit să scape, însă cu greu.

Rămași fără adăpost, cei doi pensionari au mers pe jos până în următorul oraș. Femeia a rămas desculță pentru că cizmele îi iritau picioarele.

„Ne ascundeam în subsol din cauza bombardamentelor. Nu mâncasem de trei zile. A fost un atac și abia am reușit să ieșim din subsol. Totul a ars, nu a mai rămas nimic. Am decis să mergem pe jos la ginerele nostru din Lyman.

Am plecat la ora 09:00 și am ajuns la Lyman în jurul orei 14:00. Ne-am oprit la casa cuiva, deoarece soția mea avea probleme cu inima. Am mers pe jos 16 kilometri, sprijinindu-ne de o bicicletă. Ea a mers desculță, deoarece cizmele îi iritaseră picioarele”, a povestit bătrânul.

Alături de cuplul în vârstă, încă alte trei persoane au fost evacuate. O altă femeie, care se afla alături de ei, a povestit clipele prin care a trecut, ferindu-se de atacurile aeriene.

„Totul explodează, totul arde, este îngrozitor. Trei drone au lovit casa vecinului meu – a ars complet. Acoperișul meu este stricat și ferestrele mele au fost distruse”, spune ce-a dea treia martoră.

Civilii au fost duși într-un loc sigur, unde îi așteaptă Unității de Intervenție Rapidă a Crucii Roșii. Locuitorii vor fi ajutați acum să se mute la rudele lor din alte regiuni ale Ucrainei.

Pe fondul intensificării atacurilor rusești, dar și a amenințării continue cu atacuri cu drone, cererile de evacuare au crescut în satele și orașele din homrada Lyman, aflată în Donețk.

Poliția ucraineană a început să planifice în avans rutele de evacuare pentru a salva locuitorii din regiunile afectate cât mai rapid, dar și cât mai sigur.

 